Cansado do mesmo Facebook de sempre? Se você tem algum conhecimento de inglês e é fã do gênero reerguido por Johnny Depp, talvez trocar o idioma do seu Facebook para o “piratês” seja uma divertida opção. A brincadeira é real e está disponível nas opções de idioma da rede social, nas configurações de sua conta.

A mudança imediatamente reescreve todas as caixas de texto, opções e links do seu perfil e sua página inicial para o inglês “de pirata” — “curtir” (“like“) vira “Arr!”, e até o “cutuque de volta” (“poke back“) vira “fight back”, entre diversas outras mudanças. Confira nas imagens abaixo:

As mudanças são válidas apenas para a sua visualização do site, e não interfere em conteúdo gerado pelo usuário, ou na forma como outras pessoas veem o seu perfil.