SÃO PAULO – O Facebook lançou ontem um aplicativo para telefone celular que funciona em qualquer lugar do mundo e em mais de 2.500 modelos de aparelho. O novo app mira em quem não tem smartphones, nos donos de telefones celulares normais, e no público de países em desenvolvimento.

Chamado “Facebook para Todos os Celulares”, o app pode ser baixado a partir de sexta-feira, 15, no site mobile do Face, o m.facebook.com (desça até o fim da página e clique no link de download), ou direto no d.facebook.com/install.

O aplicativo permite acessar quase todas as funcionalidades da rede social, como ver o feed de notícias, trocar mensagens e mandar fotos, além de adicionar amigos a partir dos contatos no telefone.

O Facebook fez parcerias com 20 operadoras de telefonia ao redor do mundo para que elas liberassem acesso à internet gratuito para o uso do aplicativo por 90 dias. No Brasil, a parceria foi firmada com a Tim. O programa foi desenhado de maneira a movimentar a menor quantidade de dados possível, para que não sobrecarregue o tráfego ou acabe pesando na conta de telefone do usuário.