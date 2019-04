Elijah Nouvelage/Reuters Facebook pode integrar Feed de notícias e Stories

O Facebook está testando no seu aplicativo para celulares a fusão entre o Feed de notícias e os Stories em uma única interface. Dessa maneira, o conteúdo dos dois produtos do Facebook poderiam ser navegados de maneira semelhante ao que ocorre nos Stories do Instagram, com toques e deslizando o dedo da direita para esquerds. A descoberta foi feita pela desenvolvedora e pesquisadora Jane Manchun Wong, que postou no Twitter suas descobertas para a versão para Android do app (veja abaixo).

Em resposta, a empresa disse que não está testando o recurso publicamente. No passado, a rede social já fez experimentos com a interface de seus produtos, como exibir o conteúdo do Instagram na horizontal, que nunca foram incorporados oficialmente aos seus serviços. Porém, desde que Mark Zuckerberg anunciou que pretende focar em mensagens privadas, o futuro do Feed de notícias parece estar ameaçado.

Em setembro de 2018, a empresa revelou que os Stories do app principal do Facebook e do Messenger tinham juntos 300 milhões de usuários ativos diariamente. Ao lançar os Stories em 2017, o Facebook disse que o número de usuários do recurso ultrapassaria o número de usuários do feed em 2019.