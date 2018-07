Publicações podem ser reproduzidas em outros sites mantendo formato e recursos originais

SÃO PAULO - O Facebook introduz a partir desta quarta-feira, 31, a possibilidade de incorporar (ou “embedar”, como muitos dizem, aportuguesando o termo em inglês) posts publicados por seus usuários em outros sites. A incorporação reproduz conteúdo do site fora dele mantendo o formato e recursos originais.

A nova opção estará disponível para usuários e empresas, mas apenas para posts marcados como públicos. Os perfis de Bleacher Report, CNN, Huffington Post, Mashable e PEOPLE foram escolhidos para estrear a ferramenta em suas publicações. Aos poucos, ela aparecerá para todos os perfis.

Como mostra a imagem acima, o novo recurso aparece no menu que fica no canto superior esquerdo do post, que lista funções como “Denunciar/marcar como spam” e “seguir publicação”.

Depois de clicado o comando, o código HTML aparece e pode então ser copiado e colado em outro site.

O post incorporado outro site mantém as funções que tem no Facebook e pode mostrar fotos, vídeos e hashtags. O usuário pode ainda curtir, compartilhar e acessar os comentários do post incorporado, como se estivesse no Facebook.