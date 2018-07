Recurso alternativo ao curtir serviria para notícias tristes ou desagradáveis, mas não tem data de lançamento prevista

SÃO PAULO – Já deve ter acontecido com você antes: um amigo seu quebra o pé ou é assaltado e divide a notícia na timeline do Facebook, e, para se solidarizar, você curte a postagem – o que pode gerar um sentimento dúbio: você está ‘dando uma força’ pro seu amigo ou gostou de ver que ele teve um problema?

O Facebook está estudando um meio de acabar com esse mal-entendido, planejando a criação do botão “se solidarizar” (ou “sympathise”, no inglês).

A intenção da rede social é que, quando o usuário utilize um status para falar de sentimentos negativos, o curtir se transforme no solidarizar.

Em um evento da empresa, um engenheiro do Facebook disse que o botão foi criado internamente dentro da empresa e que não há previsões para seu lançamento.

Na mesma reunião, foi divulgado que a ideia nasceu dentro de um ‘hackathon’ (maratona de desenvolvimento de ideias) feito pela companhia.