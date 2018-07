Maria Tereza Matos / ESPECIAL PARA O ESTADO

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Você já deve ter recebido um alerta ao entrar na sua página do Facebook. A rede social começou a avisar usuários do mundo todo que a partir de 1º de janeiro de 2015 adotará novos termos de serviço, políticas de dados e políticas de cookies.

Para permitir que os usuários adaptem o seu perfil diante dessas mudanças, a rede social lançou um guia e novas funcionalidades para ajudar os usuários a controlarem melhor sua privacidade e ajustarem suas configurações na rede.

Mas, afinal, o que muda?

Primeiro de tudo, o Facebook criou novas formas de o usuário controlar suas configurações tornando o aprendizado sobre essas configurações mais simples. A rede social se adequou à exigências legais para que qualquer pessoa consiga entender facilmente que tipo de informações pessoais podem ser usadas na rede e escolher quais dados desejam tornar público ou privado.

Umas das principais novidades é a ferramenta “Noções Básicas de Privacidade” que mostra como controlar os dados compartilhados na rede social. A página – que é um guia interativo – dá instruções sobre como desfazer marcações e amizades, criar bloqueios e escolher com quem compartilhar postagens.

Em outra seção sobre anúncios é possível entender melhor como o Facebook utiliza os dados que coleta de seu público. O usuário também poderá optar por não receber alguns tipos de propagandas na sua linha do tempo. Em “Gerenciador de anúncios”, o usuário verá de quais públicos faz parte, o que faz com que receba determinada publicidade, e poderá alterar sua participação nesse público.

Nesses guias o Facebook informa, por exemplo, como localização, bateria e força do sinal são usados pela rede social em seu aplicativo. De acordo com a empresa, a geolocalização é utilizada para direcionar a publicidade, enquanto bateria e sinal servem para garantir que o aplicativo funcione perfeitamente.

Diferente de atualizações anteriores, nenhuma mudança será feita automaticamente. Por isso, a intenção do Facebook é que, com essas informações extras, cada usuário faça a alteração que julgar necessária na sua conta. “Proteger as informações das pessoas e prover controles significativos de privacidade são o motor de tudo o que nós fazemos”, disse a empresa ao anunciar as atualizações.

Quem mantiver sua página no site após o dia 1 de janeiro estará automaticamente concordando com as novas políticas do Facebook.