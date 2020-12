Dado Ruvic/Reuters Anúncio de página inteira do Facebook foi publicado no New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

O Facebook criticou publicamente as próximas mudanças de privacidade do iOS da Apple em anúncio publicado em três grandes jornais dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 16. “Estamos enfrentando a Apple pelas pequenas empresas em todos os lugares”, diz a manchete da propaganda de página inteira que apareceu no New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

A crítica está relacionada às modificações no iOS 14. A última atualização exige que os desenvolvedores de aplicativos para iPhone e iPad peçam permissão aos usuários, de forma mais clara, para coletar dados e fazer rastreamento cruzado entre serviços e sites. De acordo com o Facebook, isso limitaria sua capacidade de cruzar informações para direcionar anúncios segmentados às pessoas.

A rede social afirma que as mudanças da Apple serão “devastadoras para as pequenas empresas” que dependem de sua rede de anúncios para gerar vendas. “As pequenas empresas merecem ser ouvidas”, escreveu. “Ouvimos suas preocupações e estamos com você.”

Embora a Apple não tenha se pronunciado diretamente sobre os anúncios de jornal, a empresa respondeu a acusações semelhantes do Facebook no mês passado. O fabricante do iPhone acusou o Facebook de “desrespeito à privacidade do usuário”. A Apple afirmou que suas políticas de privacidade do iOS 14 serão aplicadas no início de 2021 e já disse que está “comprometida em garantir que os usuários possam escolher se permitem ou não que um aplicativo os rastreie”.

Além disso, a gigante de tecnologia lançou novas etiquetas de privacidade na App Store esta semana, mostrando como os aplicativos iOS usam os dados dos usuários. A novidade revela quais informações naquele aplicativo estão ligadas a uma pessoa e quais delas são usadas para rastreios.

Esses anúncios de página inteira nos jornais fazem parte de uma disputa pública entre o Facebook e a Apple sobre privacidade. O Facebook violou as políticas da App Store no início deste ano, depois que teve de remover um recurso de minigames para passar no rígido processo de aprovação da App Store.

O Facebook também deu as boas-vindas ao novo Digital Markets Act (DMA) e ao Digital Services Act (DSA) da União Europeia esta semana. Ambos os atos introduzem novas regras para os detentores de plataformas digitais e visam forçar as empresas a remover rapidamente conteúdos ilegais da web.

“Esperamos que o DMA também estabeleça limites para a Apple”, disse um porta-voz do Facebook em um comunicado à CNBC. “A Apple controla todo um ecossistema, de dispositivo a App Store e aplicativos, e usa esse poder para prejudicar desenvolvedores e consumidores, bem como grandes plataformas como o Facebook.”