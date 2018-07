??? Usuários da rede social seriam mais confiáveis, mais engajados politicamente e mais próximos de seus amigos

WASHINGTON – Contrariando a crença popular de que cultivar “amigos no Facebook” pode prejudicar a capacidade das pessoas de fazer amigos na vida real, pesquisas sugerem que usuários de sites de redes sociais possuem maiores níveis de “bem-estar social”.

—-

De acordo com os resultados de uma pesquisa do Pew Research Center divulgada nesta quinta-feira, 16, usuários do Facebook são mais confiáveis, têm amigos mais próximos e são mais engajados politicamente.

“Houve muita especulação sobre o impacto do uso de redes sociais na vida das pessoas, e grande parte dela se focou na possibilidade de que os sites prejudiquem os relacionamentos das pessoas e as faça participar menos de acontecimentos do resto do mundo”, disse o autor principal do relatório, Keith Hampton.

“Descobrimos o exato oposto –que usuários de sites como Facebook tem relações mais próximas e estão mais propensas a se envolver em atividades cívicas e políticas”.

A pesquisa foi feita com 2.255 adultos a respeito de seu uso de redes como Facebook, MySpace, LinkedIn, e Twitter.

A pesquisa indica uma ampla mudança nas relações sociais. Quarenta e sete por cento dos adultos usa sites de redes sociais ante 26 por cento em 2008, quanto uma pesquisa similar foi feita.

A atividade de pessoas que entram muito no Facebook foi maior durante a temporada das eleições.

Elas estiveram duas vezes e meia mais propensas a ir a um encontro político, 57 por cento mais propensas a tentar convencer alguém de que seu voto estava correto e 43 por cento mais propensas a dizer que iriam votar, disse a pesquisa.

Pesquisadores também disseram que o suporte emocional e a companhia que usuários frequentes do Facebook obtém é equivalente a cerca de metade do apoio recebido pelo norte-americano comum de um parceiro.

“As pessoas os usam para manter contato com seus melhores amigos e conhecidos distantes”, disse Rainie.

/ Wendell Marsh (Reuters)