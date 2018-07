Empresa quer explicar sua IPO a mais de 500 potenciais investidores e analistas

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook FOTO: Robert Galbraith/Reuters

NOVA YORK – O Facebook deu início na segunda-feira, 7, em um hotel de Manhattan, ao roadshow em que apresenta a mais de 500 potenciais investidores e analistas de mercado os detalhes de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que deve ocorrer dentro de alguns dias.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O executivo-chefe da rede social, Mark Zuckerberg, driblou a imprensa e os curiosos ao se esgueirar no hotel por uma entrada de serviço.

Investidores potenciais e analistas presentes qualificaram o evento como rotineiro e observaram que não tiveram acesso a qualquer grande novidade sobre a empresa.

O roadshow do Facebook prossegue esta semana com um evento em Boston, marcado para terça-feira, e outro em Palo, na Califórnia, previsto para sexta-feira.

Na semana passada, o Facebook informou que a faixa de preço por ação no IPO ficará entre US$ 28 e US$ 35. Serão ofertados 337,4 milhões de ações, o que deve resultar numa captação de US$ 77 bilhões a US$ 96 bilhões, relatou a empresa em uma atualização do prospecto junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos).

Com isso, a rede social está a caminho de se tornar a empresa de internet dos EUA mais valorizada no momento do IPO, superando por ampla margem os US$ 23 bilhões da oferta pública inicial do Google em 2004. O preço por ação do IPO, porém, pode mudar mais adiante, dependendo da demanda potencial percebida no roadshow desta semana. As informações são da Dow Jones.

/ Ricardo Gozzi (Agência Estado)

—-

Leia mais:

• Facebook pode ter maior IPO do Vale

• Brasil já é o segundo país no Facebook