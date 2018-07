Empresa oferecerá 421,2 milhões de ações, o que pode gerar US$ 18,4 bilhões durante o IPO, nesta sexta

NOVA YORK - O Facebook confirmou em US$ 38 o preço por ação de sua histórica oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O valor está no teto da faixa pretendida, entre US$ 34 e US$ 38, afirmou uma fonte.

Executivos da rede social e dos bancos envolvidos no IPO se reuniram nesta quinta-feira, 17, para decidir o preço por ação do IPO marcado para esta sexta-feira.

A rede social oferecerá 421,2 milhões de ações ordinárias em sua aguardada chegada à bolsa.

O preço foi anunciado quando o Facebook protocolou sua última atualização de prospecto junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA), depois do fechamento dos mercados.

Com o IPO lançado a US$ 38 por ação, a capitalização de mercado do Facebook pode alcançar US$ 104 bilhões, um recorde para qualquer empresa norte-americana no momento da oferta inicial. Nesse preço, o Facebool levantaria US$ 18,4 bilhões, o que faria do IPO o segundo maior da história.

