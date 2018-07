Rede social muda algoritmo e passará a mostrar mais ‘conteúdo de alta qualidade’ no seu feed

SÃO PAULO – Na segunda-feira, 2, o Facebook atualizou o sistema que gera as atualizações exibidas no feed dos usuários. A maior novidade é que a rede social dará maior ênfase para “conteúdo de alta qualidade” como notícias e eventos em tempo real, com tal fator sendo ainda mais relevante para as versões mobile do site.

Outra inovação é que posts e histórias não tão recentes, mas que receberam comentários dos amigos do usuário, podem voltar ao topo do feed, buscando gerar mais conversas em torno dos artigos, diz um post assinado por dois engenheiros de software do Facebook no blog oficial da companhia na segunda-feira.

O foco em notícias e artigos, entretanto, pode excluir uma das grandes tendências do Facebook: os memes.

“Estaremos ficando cada vez mais aptos a distinguir memes de boas notícias. Isso significa que textos jornalísticos aparecerão mais no seu feed, e fotos de memes, talvez menos”, explica o texto.

Além disso, o Facebook começará a recomendar textos similares aos postados pelos usuários. Juntas, as mudanças mostram mais um passo na briga do Facebook com o Twitter pelo posto de rede social que faz seus usuários lerem notícias.