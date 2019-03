*Atualizado às 14h03 para incluir dados sobre a volta ao ar dos serviços do Facebook

Após passar a quarta-feira, 13, e a manhã da quinta-feira, 14, fora do ar, os principais aplicativos do Facebook voltaram ao ar. Na quarta-feira, serviços como a rede social, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger enfrentaram problemas em todo o globo – usuários de países como EUA, Índia e Paraguai não conseguiam realizar funções básicas nos serviços, como enviar fotos e mensagens de áudio ou realizar comentários em postagens de contatos. O Brasil também foi um dos países mais afetados, segundo dados do DownDetector, site especializado em avisar falhas em apps e sites.

Às 13h24, o Facebook publicou um tuíte em sua conta no Twitter avisando que havia retornado ao funcionamento pleno. A empresa disse que a falha das últimas horas ocorreu devido à uma mudança de configuração em seus servidores.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.