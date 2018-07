Quatro maiores emissoras dos EUA receberão relatórios semanais sobre comentários de seus programas na rede social

SÃO PAULO – Um novo capítulo da batalha entre Facebook e Twitter acaba de começar a ser escrito: na segunda-feira, 29, a rede social de Mark Zuckerberg divulgou que vai começar a enviar relatórios semanais para as quatro grandes emissoras de TV dos EUA: ABC, NBC, Fox e CBS.

Cada relatório mostrará dados sobre a interação dos usuários do Facebook em relação aos principais programas de cada emissora, incluindo números de likes, comentários e compartilhamentos.

Competição

A notícia chega três semanas depois do anúncio do Facebook de criar um feed de conversas públicas, ferramenta para parceiros de mídia da rede social saberem o que os usuários estão dizendo sobre determinado assunto em tempo real. O Twitter, por sua vez, deve começar em breve a distribuir o “Nielsen Twitter TV Rating”, parceria com a empresa de medição de dados de mídia.

Twitter e Facebook estão tentando chamar a atenção das TVs para sua audiência, para provar que sua participação é vital na maneira como as pessoas assistem televisão nos dias de hoje – e claro, porque parcerias com TVs significam mais atividade, mais usuários e, consequentemente, mais dinheiro recebido de anunciantes.