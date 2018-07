Facebook; Google e LiveJournal também sofreram ataque

O ataque que tirou o Twitter do ar na manhã de hoje por ao menos duas horas não foi um episódio isolado. Ao mesmo tempo em que o microblog sofria o golpe do tipo denial-of-service (em que é feito um bombardeio de solicitações, sobrecarregando os servidores e derrubando o serviço), Facebook, serviços do Google e LiveJournal (publicador de blogs) também eram vítimas de ação semelhante e aparentemente coordenada.

