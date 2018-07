As contas de pelo menos um quinto dos usuários do Facebook estão infectadas por algum malware. O número foi relatado pela BitDefender, e corresponde a uma pesquisa feita com 14 mil usuários que utilizaram a ferramenta SafeGo.

—-

Foram detectadas vários tipos de ameaça. Elas ficam escondidas nos aplicativos e jogos, tão comuns no Facebook. As mais comuns são as que prometem adicionar uma função ao Facebook (como saber quem visitou a sua página ou quem te apagou da lista), as que oferecem vantagens em jogos, as que prometem incluir botões de “não curtir”, entre outras.

O Facebook é uma rede aberta, e qualquer usuário pode criar aplicativos. Essa é uma das graças da rede social, mas é o que a torna também potencialmente perigosa. Há dicas simples para evitar problemas: sempre verificar as páginas das aplicações suspeitas, ver que tipos de dados os aplicativos utilizados pedem e tomar cuidado com e-mails falsos que simulam páginas do Facebook.