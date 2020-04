Serviços do Facebook, como WhatsApp, enfrentam instabilidade nesta quarta

Facebook , Instagram e WhatsApp enfrentam instabilidades ao longo desta quinta, 19. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar conteúdos nos dois serviços.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa Ocidental. As falhas começaram por volta das 18h (horário de Brasília).

Procurado, o Facebook admitiu o problema. "Hoje mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede. Essa questão foi resolvida e os aplicativos estão funcionando normalmente", disse a nota enviada pela empresa à reportagem.

Nas redes sociais, diversos usuários brincaram com o problema – fazendo inclusive, alusão, ao fato de que o Twitter recebe mais usuários quando as outras redes estão fora do ar.

Dono do Twitter vendo o Whatsapp e Instagram cair mais um vez#whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/vWmxccBqDN — Lusca sem ser o famoso (@LuscaLm) April 1, 2020

eu me escondendo depois de perceber que desliguei o roteador diversas vezes sem necessidade, porque o problema não era a internet, e sim as redes sociais#whatsappdown pic.twitter.com/GPXOCqGgUc — Jeniffer (@slzjeni) April 1, 2020