REUTERS/Charles Platiau Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

Os principais aplicativos do Facebook enfrentam instabilidade na tarde desta quinta-feira, 15: em redes sociais, diversos usuários estão reclamando que não conseguem se conectar ou utilizar funções básicas, como mandar mensagens e fazer comentários, em plataformas como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Também não está sendo possível realizar novas publicações em algumas dessas redes.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, o problema é localizado na América do Sul: um mapa de calor mostra que as falhas de acesso encontram-se especialmente em São Paulo, em um raio que vai da Argentina até a região Nordeste. De acordo com o endereço, o Facebook Messenger, serviço de mensagens do Facebook, encontra-se normal.

Pelo Twitter – rede social que não é do Facebook e segue funcionando –, usuários comentaram que o Facebook "caiu demais, caiu bonito" e reclamaram das instabilidades constantes nas redes. Em março, vale lembrar, os serviços do Facebook chegaram ficar quase 24 horas sem suas funcionalidades completas no ar – a falha ocorreu por conta de uma mudança nas configurações internas dos servidores da companhia, admitiu o Facebook.