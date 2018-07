Número foi anunciado na conferência F8, que aconteceu nesta quinta-feira em São Francisco

Facebook informou nesta quinta-feira na conferência para desenvolvedores F8, que ocorreu em São Francisco e foi transmitida pela internet, que a rede social já soma 800 milhões de usuários. Durante o evento, o executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, apresentou o novo layout dos perfis, uma tentativa de resumir as vidas dos usuários.

Ele anunciou ainda a integração de plataformas de música e vídeo Spotify e Netflix dentro do portal, para que os usuários possam acessar aos conteúdos que consomem seus amigos de maneira mais rápida e sem sair do Facebook.

Esta nova forma de interagir com aplicativos no Facebook, afirmou Zuckerberg, reflete a importância que a rede social dá para as “recomendações de conteúdo” dos amigos.

