SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 8, a possibilidade de inserir o botão “Assinar” (Subscribe) em páginas da internet, como o botão “Curtir”, sendo possível assinar para atualizações de Facebook de empresas ou pessoas.

Usando como exemplo sites de imprensa como Forbes, The Huffington Post e Washington Post, será possível ler artigos e assinar instantaneamente para receber as atualizações públicas de seus autores pelo Facebook. Já existe uma lista de sites dessa categoria que aderiram ao novo botão (veja aqui)

Como no exemplo (acima) da coluna Ezra Klein no The Wahington Post, a opção de Assinar (“Subscribe”) aparece na página do perfil do autor ao lado de botões de outras redes sociais como o Google+ e Twitter.

O plug-in pode ser acrescentado a qualquer página da web por meio algumas linhas de código (veja aqui e aqui).

O Facebook introduziu o mecanismo de Assinatura em setembro. Por ele, é possível receber na própria timeline todas as atualizações do usuário assinado que tenham sido configuradas como públicas. Cada um pode optar por tornar o perfil passivel de ser assinado ou não, além de determinar a quantidade de assinaturas que receberão (para mais detalhes, “clique aqui).

