Sistema semelhante ao usado pelo Twitter está disponível inicialmente para grupo restrito de famosos

SÃO PAULO – O Facebook lançou nesta quarta-feira, 29, a ferramenta “contas verificadas” para oficializar páginas pessoais de marcas e artistas de forma semelhante ao Twitter.

Segundo o Facebook, o sistema de verificação de páginas foi lançado inicialmente para um pequeno grupo de figuras públicas, como celebridades, jornalistas, membros do governo, marcas famosas e negócios.

A rede social informou ainda que não há como pedir para uma página ser verificada. A opção será oferecida para os perfis que a rede considerar que precisam desse tipo de validação.