SÃO PAULO – O Facebook lançou um novo recurso que pergunta ao usuário identificado em um local onde tenha ocorrido um desastre, como um terremoto, se ele está a salvo. Chamado Safety Check, a novidade foi desenvolvida por engenheiros da empresa no Japão após o tsunami de 2011.

“Durante a crise [após o desastre, que afetou 125 milhões de pessoas no país] vimos como as pessoas usavam tecnologia e as redes sociais para se manterem em contato com seus conhecidos”, diz.

Ao acompanhar o uso do Facebook em situações posteriores a desastres, nas quais o uso de redes como Twitter e Facebook sempre batem recordes, a empresa foi melhorando uma ferramenta desenvolvida na época, chamada Disaster Message Board, até chegarem ao Safety Check.

Seu funcionamento é simples: após um desastre, a rede social identifica usuários que mostram localização próxima às áreas afetadas. Uma notificação é enviada à pontencial vítima que deve responder se está a salvo ou se não está na área.

Os contatos do usuário na rede podem apontar se ele está na área afetada ou se está a salvo, mas a informação deve ser confirmada pelo próprio usuário.