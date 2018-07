Recurso cria feeds de notícias de assuntos específicos escolhidos pelo usuário; ideia é criar “jornal personalizado”

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Lidar com o volume excessivo de posts — muitas vezes inconvenientes — que abarrotam a timeline do Facebook tem sido motivo de queixa de muitos usuários. O novo recurso que a rede social anuncia nesta quinta-feira, 8, chamado interest lists (“listas de interesses”, em tradução literal), pretende resolver esse problema.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A ideia é que o conteúdo possa ser segmentado de acordo com os interesses do usuário. Se o gosto é por notícias de esporte, por exemplo, pode-se criar uma lista só com as páginas de sites que noticiam esporte no Facebook. Funciona como o feed de notícias tradicional, com a diferença de que só as atualizações da página selecionada aparecem na timeline. Na prática, é um recurso estilo “Google Reader” dentro da rede social.

Para o Facebook, o objetivo das listas de interesses é dar ao usuário a oportunidade de criar seu “jornal personalizado”. O blog All Things D vê a novidade também como uma maneira de esconder posts irrelevantes, evitando a exclusão de amigos, e de acompanhar aquilo que é mais importante.

O recurso das “listas de interesses” estará disponível para os usuários nas próximas semanas, segundo a rede social. Mas ele já foi liberado para alguns perfis, inclusive brasileiros, nesta quinta — aparece no menu à esquerda da página inicial.

Uma pesquisa conduzida pelo Pew Research Center revelou, recentemente, que está crescendo o número de pessoas que excluem amigos do Facebook.