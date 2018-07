Mapa permite identificar os cinco países com quem o Brasil mais se relaciona: Portugal, Congo, Espanha, Argentina e Japão

SÃO PAULO – Nesta segunda, 10, o Facebook lançou uma página com um mapa interativo que mostra as amizades internacionais mais recorrentes dentro da rede social, elencando as nações com as quais cada país mais se relacionam na plataforma.

Basta clicar em um círculo para visualizar os cinco países mais virtualmente ligados ao país escolhido. Também é possível acionar a opção de mostrar a língua falada. Segundo o mapa, os usuários com os quais os brasileiros tem o maior número de amizades são de Portugal. A seguir, as ligações mais frequentes são com a República Democrática do Congo, Espanha, Argentina e Japão, em quinto lugar.

O site busca explicar o grande número de amizades virtuais entre o Brasil e a República Democrática do Congo, citando uma visita do ex-presidente Lula ao país em 2007, a fim de diversificar o comércio brasileiro: “Entre 2003 e 2010, as negociações entre Brasil e Congo foram multiplicadas por 15, passando de US$ 22 milhões a US$ 324 milhões [por ano]“.

O Facebook Stories também destaca a relação entre o Brasil e o Japão, citando a imigração dos anos 1970 e o posterior movimento de retorno às terras japonesas.

Cada país conta com duas dessas curiosidades, chamadas A Closer Look (olhando mais de perto) e elaboradas por uma graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Standford.

Segundo o site, os principais motivos que explicam o número de relações entre os países são imigração, questões econômicas (comércio e investimentos) e, por fim, relações entre países suas ex-colônias, “cujas amarras linguísticas, culturais e econômicas ainda ecoam até hoje”.