SÃO PAULO – O Facebook lança hoje no Brasil o aplicativo Mentions, criado para facilitar a interação entre pessoas públicas e seus fãs dentro da rede social.

O app, exclusivo para uso de quem tem páginas verificadas dentro do Facebook, permite a celebridades descobrir e participar de conversas sobre elas dentro da rede social, aumentando as possibilidades de interação com os seus fãs. Isso permite que um fã receba inesperadamente, por exemplo, um comentário do próprio artista em um post que tenha citado o nome de um famoso.

Essas celebridades também poderão criar as chamadas sessões Face to Face – um bate papo entre elas e seus admiradores – e compartilhar novidades, fotos e vídeos.

Artistas podem descobrir conversas sobre eles e interagir com fãs por meio do aplicativo. FOTO: Divulgação Artistas podem descobrir conversas sobre eles e interagir com fãs por meio do aplicativo. FOTO: Divulgação

Por ser exclusivo para celebridades, os fãs não conseguem usar o app Mention se não forem donos de uma página verificada. Para eles, a interação direta com o artista continua sendo por meio da página oficial do artista. Quem ainda não tem uma página pode criá-la pelo próprio app.

No Brasil, Gilberto Gil, Anderson Silva, Ivete Sangalo, David Luiz, Luciano Huck e Marcelo Tas são algumas celebridades que experimentaram o aplicativo antes do lançamento oficial.

Segundo o Facebook, semanalmente são registrados mais de 1 bilhão de interações com pessoas públicas. No Brasil, sete em cada dez pessoas na rede social já tiveram algum tipo de interação com páginas de personalidades, como atores, músicos, apresentadores, esportistas entre outros.

Desenvolvido pelo Facebook Creative Labs (grupo criado para gerar aplicativos a partir da rede social), e lançado primeiramente nos países de língua inglesa, o Mentions chega agora a 40 países, e está disponível para iOS, por meio da Apple Store.