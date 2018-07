SÃO FRANCISCO – O Facebook lançou hoje o aplicativo Slingshot, que irá permitir aos consumidores trocar fotos e vídeos que desaparecem. O novo serviço não exige que o usuário tenha uma conta na rede social, deixando claro o esforço da empresa para desenvolver serviços móveis além de seu negócio principal de rede social.

Os interessados em usar o Slingshot podem assinar o serviço com seus números de celulares, como no WhatsApp, e se conectar com amigos de sua lista de contatos no telefone, ou, se quiserem, buscando amigos de suas listas do Facebook.

As fotos no Slingshot desaparecem dos celulares dos usuários logo após serem vistas, no modelo que foi consolidado por um dos principais rivais do Facebook na atualidade, o app Snapchat, que recusou uma oferta de aquisição de US$ 3 bilhões de dólares feita pela rede social no ano passado.

O lançamento do Slingshot chega em um momento em que uma nova safra de serviços de mensagens móveis ganha popularidade e ameaça afastar os usuários mais jovens da rede social de 1,28 bilhão de usuários.

Para ajudar a mitigar a ameaça, o Facebook está desenvolvendo uma variedade de aplicativos e adquirindo rivais de rápido crescimento. Em 2012 a empresa adquiriu o serviço de compartilhamento de fotos Instagram e em fevereiro anunciou planos de adquirir o aplicativo de mensagens WhatsApp por 19 bilhões de dólares.

Por enquanto, o Slingshot estará disponível apenas nos Estados Unidos para dispositivos com Android ou iOS.

/ REUTERS