O Facebook anunciou na segunda, 15, a criação de um “sistema moderno de mensagem”. Em paralelo, agora qualquer pessoa pode ter um e-mail @facebook.com. Durante a coletiva de lançamento Mark Zuckerberg e o diretor de produtos Andrew Bosworth se esforçaram para deixar claro que o novo sistema “não é e-mail” e rejeitaram o título de “matador do Gmail” (“Gmail Killer”) proposto no inicio do ano com o Projeto Titan.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg

“Isso não é um matador de e-mails. É uma sistema de mensagens que inclui e-mail como parte dele”, reafirmou o CEO do Facebook. Zuckerberg acredita que o sistema pode melhorar a forma como as pessoas se relacionam na internet, criando um caminho menos “formal” do que o e-mail. “É assim que o futuro deveria trabalhar”, disse.

A novidade permite que, por meio de vários suportes, o usuário se comunique continuamente com algum contato, tendo esse arquivo mantido na rede. Basicamente ele une SMS, Instant Messaging (IM), e-mail e mensagens do Facebook. Todo o conteúdo trocado entre dois contatos por essas vias vão para em uma página, onde será mantido.

O sistema inclui um mecanismo muito parecido com o do Priority Box do Gmail, lançado em agosto deste ano, que separa automaticamente os e-mails de contatos mais importantes dos demais. O Facebook faz o mesmo, dividindo o conteúdo recebido entre três classes: Mensagens, Outros, Lixo (Junk). Da mesma maneira que o Google, o Facebook também permite que a “hierarquização” dos contatos seja feita manualmente.

A Social Inbox, desenvolvida por uma equipe de 15 engenheiros (a maior já utilizada em um único projeto), funciona também como um filtro, barrando não só spams como mensagens vindas de contatos indesejados.

O engenheiro Andrew Bosworth

Atualmente, segundo dados divulgados na coletiva de segunda-feira, 15, cerca de 350 milhões de pessoas trocam mensagens no Facebook. No total, são mais de 4 bilhões de conversas todos os dias – seja por Mensagens ou Chat.

A novidade também chegará aos usuários mobile logo – uma atualização para o aplicativo para iPhone está para ser lançada.

O TechCrunch publicou no início do ano que funcionários da empresa de Zuckerberg começaram a chamar, internamente, o Projeto Titan – que previa a criação do @facebook.com – de “Gmail killer”. O CEO, no entanto, reiterou sua posição contrária ao título e elogiou a plataforma de e-mails do Google. “Acho o Gmail um produto muito bom”, disse.

Os usuários poderão usar o novo sistema logo, a partir do recebimento de um convite. O Facebook fará a expansão do serviço de forma gradual, ao longo dos próximos meses. É possível, no entanto, solicitar um convite aqui.