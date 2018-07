Rede social estaria preparando ferramenta similar ao Flipboard para que usuários que usuários passem mais tempo no serviço

O Facebook tem em mãos um projeto para lançar seu próprio agregador de conteúdos noticiosos, similar ao aplicativo Flipboard, com o objetivo de gerar mais tráfego em sua rede social, informou o The Wall Street Journal.

A informação, não confirmada pela empresa, detalhou que o novo serviço está há mais de um ano em desenvolvimento, leva o nome de Reader e está sendo supervisado diretamente por Mark Zuckerberg, cofundador e executivo-chefe do Facebook.

O jornal desconhece a possível data de lançamento do produto, inclusive se isto acontecerá, mas destacou que se trata de um “sinal” de que a empresa está tentando fazer com que os usuários passem mais tempo na rede social através de seus celulares, para que “vejam mais anúncios”.

Da mesma forma que o Flipboard, o objetivo do Reader seria permitir que o usuário concentrasse em uma só ferramenta os links de internet de seu interesse que reproduziriam seus conteúdos noticiosos em um formato visual e dinâmico, como em uma publicação paginada.

No início de 2013, Zuckerberg apresentou o novo design do serviço de atualizações de conteúdos publicados no Facebook, em um evento no qual manifestou sua intenção de transformar a rede social “no melhor jornal personalizado do mundo”.

