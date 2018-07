Mudança para nova visualização é opcional até o dia 22 de dezembro. Depois, o FB alterará todos os perfis

SÃO PAULO – A “timeline”, nova maneira de visualização dos perfis no Facebook, já está disponível para todos os usuários.

Daqui para frente, os perfis terão a forma de uma linha do tempo, agrupando atualizações de status e links organizados de forma acessível de acordo com suas datas. A ideia é que o usuário edite a linha e inclua momentos significativos de sua vida – início de um namoro, casamento, começo de um trabalho e nascimento de um filho.

O Facebook se torna assim um ‘museu do eu online’. Há quem aprove e há quem critique as mudanças. A principal crítica é que a rede social teria diminuído ainda mais a privacidade dos usuários.

Alguns usuários já haviam atualizado o seu perfil em uma versão prévia liberada para desenvolvedores. Só quem tinha o perfil atualizado poderia ver a timeline dos outros usuários. Agora todos podem ver os novos perfis. Ao acessá-los, aparece uma mensagem sugerindo a atualização para o novo perfil.

Para atualizar, vá aqui e clique em “get timeline”.

A atualização é opcional só até o dia 22 de dezembro. A partir desta data, o Facebook alterará todos os perfis, gostando ou não.

Veja quais os novos elementos da Timeline (clique na imagem para ampliá-la).

