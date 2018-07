Páginas de empresas terão layout de linha do tempo como os perfis pessoais; mudança obrigatória só ocorre em 30 de março

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Assim como os perfis de usuários comuns, as páginas de marcas no Facebook também serão migradas para a Timeline, o novo layout da rede social. A empresa de Mark Zuckerberg anunciou a novidade nesta quarta-feira, 29.

Topo das páginas da Starbucks e do Manchester United. FOTO: Reprodução

Uma das principais características da Timeline é o espaço separado no cabeçalho da página para uma imagem de destaque. A Starbucks, por exemplo, escolheu uma foto de grãos de café para ilustrar o seu negócio. Ela é uma das primeiras empresas a ter acesso a Timeline, liberado pelo Facebook para apresentar a notícia.

O time de futebol britânico Manchester United estreou na Timeline com uma foto da equipe comemorando um título e colocou fotos que contam um pouco da história do clube e homenageiam os fãs.

Na Timeline, é possível publicar imagem e vídeo em tamanho duas vezes maior do que o disponível no layout atual. Na foto abaixo, a fundação Livestrong, do ciclista Lance Armstrong, pergunta aos usuários que já tiveram câncer como eles lidaram com suas emoções durante a doença.

Com o novo layout, vem também um novo jeito de administrar a página e a promessa de que a empresa poderá acompanhar melhor a repercussão de seus posts. As notificações parecem estar mais organizadas e há gráfico que mostra o quanto os usuários estão interagindo com a marca.

Embora haja vantagens, o Facebook já pode contar com nível considerável de rejeição, a exemplo do que ocorreu com os perfis comuns. Numa enquete feita pelo Link, apenas 32% disseram ter gostado da mudança, enquanto os outros 68% rejeitavam a novidade – que obrigatória tanto para perfis pessoais quanto para páginas empresariais – e alguns inclusive assumiam estar cogitando deixar a rede social em função disso.

Entre as principais críticas dos usuários, em geral, está a divisão da página em duas colunas, que embaralha um pouco a ordem dos posts.

As empresas que estão no Facebook têm até 30 de março para organizar suas páginas. Vale lembrar que publicações antigas ficarão mais visíveis com o novo layout, já que a linha do tempo, à direita, divide os posts por mês e ano. Veja, como exemplo, as páginas de Livestrong, Coca-Cola, Starbucks, Coldplay e Manchester United.

Além das características básicas da Timeline, também presente nos perfis pessoais, os administradores de páginas poderão programar posts especiais para permanecer no topo da página por até 7 dias e responder mensagens privadas.

Já o usuário, ao visitar uma página, verá quais amigos que curtem a marca e os comentários que eles eventualmente tenham feito naquela página.

