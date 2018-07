Sistema tem jogos clássicos como Pac-Man, Galaga e Arkanoid

O Facebook lançou nesta terça-feira, 29, uma ferramenta que permite a usuários brincar com jogos populares, como Pac-Man e Space Invaders no aplicativo Messenger, na tentativa mais recente de fazer com que usuários passem mais tempo em seu aplicativo.

A nova ferramenta, inicialmente lançada em 30 países com 17 jogos, está disponível nas versões mais recentes dos sistemas operacionais iOS e Android. Entre os games clássicos da lista, estão também Arkanoid, Galaga e Track & Field.

Um usuário, durante uma conversa, pode apertar o ícone de controle de jogos para começar um jogo. A ferramenta também permite que usuários desafiem amigos para uma partida.

Questionada pelo Estado, a assessoria do Facebook no Brasil disse que o recurso ainda não está disponível no País.

O Facebook tornou o Messenger um aplicativo independente em 2014, uma mudança que inicialmente irritou muitos usuários. O aplicativo, no entanto, ganhou popularidade após a empresa adicionar várias ferramentas, como vídeos e formas de pagamento. Hoje, o Facebook Messenger tem mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo.