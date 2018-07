DIVULGAÇÃO/GOOGLE

Depois de um longo período de especulação, o primeiro game do Messenger está disponível. É o Doodle Draw — muito parecido com o antigo sucesso Draw Something. Nele, o usuário faz um desenho e desafia seus amigos no aplicativo de conversa a descobrir o que ele representa.

Primeiramente, é necessário baixar o jogo no celular. Para isso, basta entrar em qualquer conversa e clicar nos três pontinhos localizados no canto inferior direito. Uma lista será aberta e, assim, basta instalar o Doodle Draw Game. Depois, basta entrar no app, fazer um desenho e desafiar seus amigos. Se eles aceitarem, tentarão descobrir o que é aquele desenho e, em seguida, dão continuidade.

As especulações sobre um jogo dentro do Messenger surgiram no mês passado, quando o Facebook afirmou ao site The Information que planejava inserir games no app de conversas da empresa.

Segundo o site TechCrunch, novos jogos deverão ser lançados em breve para a plataforma.