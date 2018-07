Prospecto da empresa para investidores revela mudanças importantes na base de usuários

SÃO PAULO – O prospecto apresentado pelo Facebook quando fez sua oferta pública inicial de ações (IPO), nesta quarta, 1, revelou que a empresa passou por duas mudanças importantes em 2011.

Quando uma companhia vai abrir seu capital, tem que preparar um documento para potenciais investidores com informações financeiras e empresariais. Nos EUA, o documento é chamado de formulário S-1. No Brasil, prospecto.

A primeira novidade que apareceu no prospecto do Facebook diz respeito ao crescimento de usuários que acessam o site pelo smartphone. No começo de 2011, 1/3 entrava no Facebook assim. Cerca de um ano depois, essa proporção já correspondia a metade dos 845 milhões de usuários do site.

O S-1 do Facebook também revelou que a rede deixou de ter a maior parte de seus usuários localizada nos EUA, Canadá e Europa. No final do ano, a maioria deles estava na Ásia, América Latina, África e Oriente Médio.

A mudança geográfica deve continuar esse ano. Prevê-se que esses mercados emergentes cresçam três vezes mais que os tradicionais EUA, Canadá e Europa.