Página da rede social com nova aparência se tornará padrão nas próximas semanas

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Em poucas semanas, o Facebook migrará o perfil de todos os seus usuários para a Timeline, novo layout apresentado por Mark Zuckerberg no ano passado. A medida, já esperada, foi anunciada pela rede social nesta terça-feira, 24. O atual formato das páginas deixará de ser usado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Timeline permite que o usuário destaque uma foto no topo da página e divida posts e fotos de acordo com a data de publicação, em uma linha cronológica situada à direita superior. A ideia é poder organizar melhor os momentos mais importantes da vida, como nascimento, namoro ou casamento — como se fosse um “museu do eu online”.

Quando o perfil do usuário mudar para a Timeline, ele terá sete dias para testar a nova forma de publicar conteúdo no Facebook. “Isso dá a você a chance de acrescentar ou esconder o que você quer antes que alguém veja”, explica o Facebook. Com o novo layout, mensagens antigas são mais facilmente vistas.

Quem quiser ir se acostumando já pode obter a Timeline em facebook.com/timeline. Bastar clicar em “Obter Timeline”.

A mudança trazida pelo novo perfil do Facebook parece ser menos catastrófica que as alterações passadas, na avaliação do All Things D. Isso se deve, em parte, ao período de uma semana de teste e à liberação gradual da Timeline para os usuários. Depois dos Estados Unidos, o primeiro país a poder obtê-la foi a Nova Zelândia. E, pouco a pouco, a novidade chegou a outras regiões.

Mas críticas pipocam, uma vez que não se trata de um perfil opcional, e sim de uma imposição.

—-

Leia mais:

• Publicidade já aparece na timeline do Facebook

• Facebook lança novos aplicativos sociais