Facebook Trecho de Vader Immortal, mostrado nesta terça na conferência F8

Durante a F8, a conferência de desenvolvedores do Facebook, a empresa mostrou mais detalhes de "Vader Immortal", jogo em realidade virtual baseado na saga de Star Wars. A história acontece no planeta Mustafar e o pouco apresentado na demo mostra muita ação com sabres de luz e momentos de tensão, como um encontro com Darth Vader.

O jogo, produzido pela ILMxLAB, já era conhecido de fãs desde o final do ano passado, e serviu para o Facebook propagandear seus novos esforços no segmento de realidade aumentada e realidade virtual.

No evento, a empresa revelou novos óculos de realidade virtual, o Oculus Quest e o Oculus Rift S. Ambos dispositivos chegam ao mercado americano no dia 21 de maio e custam US$ 399 cada.

O grande lance do Quest é dispensar a conexão com um computador. Ele é um dispositivo que funciona sozinho, graça ao processador Snapdragon 835, da Qualcomm, e seus 4 GB de memória. Tem armazenamento de 64 GB ou 128 GB - o último custa US$ 499. Na prática, ele é um celular de amarrar no rosto.

Ele paineis de OLED com resolução de 1.440 × 1.600 pixels por olho e taxa de atualização de 72Hz. O Quest receberá 50 títulos, incluindo "Vader Immortal".

Já o S necessita de um computador, painel único de 2.560 × 1.440 pixels e taxa de atualização de 80hz. Os jogos do Rift original são compatíveis com ele.