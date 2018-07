Um novo chip de celular apresentado pela Gemalto durante a feira Mobile World Congress, promete levar o Facebook a todos os telefones. A empresa, uma multinacional focada em segurança digital, anunciou o desenvolvimento de um chip SIM com aplicativo de Facebook incluído. A novidade é que agora qualquer aparelho GSM pode usar o Facebook de maneira muito semelhante aos usuários de smartphones. Isso sem a necessidade de um plano de dados, compatível com telefones pré e pós-pagos.

Por meio de uma parceria com o Facebook, a Gemalto desenvolveu o produto para que qualquer pessoa possa se conectar à rede social a qualquer momento por mais simples que seja o celular.

Isso é possível porque o aplicativo utiliza a tecnologia SMS para troca de informações com a conta no Facebook. Para usar, o usuário insere o cartão SIM no aparelho, uma mensagem aparece na tela e pede o login do Facebook ou que o usuário se registre na hora. A partir disso, pelo menu personalizado, é possível atualizar status, ver status de amigos, ver a barra de “news feed”, fazer comentários, “cutucar” e “curtir” algo.

Por meio de um comunicado o vice-presidente da Gemalto, Philippe Vallée, exaltou a possibilidade que o SIM gera – principalmente para operadoras – do uso de SMS para a comunicação com um aplicativo web e de, por ser um cartão SIM compatível com qualquer aparelho celular, garantir o acesso da massa ao produto.

A Gemalto já havia desenvolvido chip semelhante para usar o Windows Live Messenger a partir de celulares comuns. Mas não é a única. Ainda durante a MWC 2011, a Oberthur Technologies, multinacional especializada em segurança digital e cartões, anunciou um cartão SIM com Yahoo Instant Messaging, Twitter e Facebook, segundo a ReadWrite.

