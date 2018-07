Posts com assuntos populares no momentos serão identificados. FOTO: Reprodução Posts com assuntos populares no momentos serão identificados. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook anunciou mudanças no seu algoritmo que devem afetar o tipo de conteúdo que aparece no seu feed de notícia e o tempo que ele durará no topo. De acordo com a rede social, para determinar qual história é mais importante para o momento eles se basearão em dois critérios: a presença do assunto entre os assuntos mais falados no momento (trending topics) e a quantidade de curtidas que o post recebe nos primeiros instantes em que foi publicado.

Com as alterações, o Facebook se aproxima do Twitter ao priorizar a exibição de conteúdos mais recentes e, para sua permanência entre os posts de destaque, levar em conta se o assunto do post é “quente” ou não. Assim, a empresa espera acabar com o problema apontado por alguns usuários de posts antigos que ficam vários dias em destaque, muitos deles usando palavras-chaves relevantes para a rede social como “parabéns“.

“Testes feitos com uma pequena porcentagem de posts mostrou que essa atualização, em média, levou um aumento de 6% no engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) de pessoas sobre esses posts”, disse o Facebook em nota.

Dados de engajamento devem melhorar ainda mais a relevância e o destaque de um post para o momento, mas se a atenção sobre ele cair, ele perderá relevância e pode perder posições. De acordo com a empresa, “se mais pessoas se engajam em um post logo após ele ter sido publicado, e não algumas horas depois, isso sugere que o post era mais interessante na hora que foi postado, mas potencialmente menos interessante posteriormente”.

Para os brasileiros, o problema é saber quais assuntos estão em alta, ou seja, nos trending topics do Facebook. O recurso estreou em janeiro deste ano e está restrito “em inglês e para alguns países“.