Na tarde desta quarta-feira, 6, Mark Zuckerberg, CEO da rede social Facebook, anunciou mudanças na rede social da empresa que permitirão criar grupos entre contatos selecionados; baixar as informações do seu perfil e um maior controle sobre os dados dos usuários em relação a aplicativos.

O Facebook, seguindo a mesma ideia do Orkut de tornar as redes sociais mais próximas da vida real, criou um mecanismo nos Grupos no qual o usuário convida membros da família, por exemplo, e compartilha informações, links, arquivos e conversa por chat (uma nova janela com o nome do grupo surgirá ao lado do chat tradicional). Novos membros só poderão ser convidados pelo dono do grupo ou, no caso, pelos familiares.

Outro elemento novo no Grupos é a possibilidade de se criar um e-mail para o grupo — se tornando assim um membro, sem mesmo acessar a rede social. Os participantes do grupo podem enviar uma mensagem no mural do grupo a partir do seu e-mail.

Além disso há um novo sistema de notificação: a cada nova mensagem no mural, cada upload de arquivo, uma notificação é enviada para a barra de notificações (parte superior da tela) e para o seu e-mail, se assim o usuário optar. Dessa maneira é possível enviar e responder mensagens, posts e uploads usando apenas o e-mail.

Segundo Zuckerberg, a ideia é que os grupos não funcionem “apenas como um filtro de feeds”, mas “como um espaço em que todas as regras de sociabilidade” entram em cena.

A novidade toma o lugar das “listas” que já existiam no chat, separando os contatos, mas, segundo Zuckerberg, o mecanismo não era seguido por nem 5% do usuários da rede social. . “Achamos que isso vai ajudar a segmentar suas atividades e ao usuário ter mais controle sobre isso”, disse o co-fundador da rede social.

O CEO comentou também sobre a dificuldade de se criar uma plataforma social e fazer com que todos os usuários sintam-se confortáveis tendo total controle sobre suas informações. Diante disso, ele apresentou duas pequenas novidades que dizem respeito a controle e privacidade.

Ele lembrou do sucesso do Facebook Connect, sistema que permite que o usuário passe todas as suas informações que estão no Facebook para outros serviços, não sendo mais necessário criar uma conta e preencher todos os dados novamente. A novidade de Mark é a possibilidade de baixar todos esses dados, serviço batizado de “Download your Information”. No arquivo — que é uma espécie de backup da rede social — constarão as mensagens, posts do Mural, fotos, atualizações de status e informações do perfil.

A outra é a criação de um painel em “Configurações de Privacidade” dedicado a aplicativos. Quando um aplicativo é admitido por alguém no Facebook automaticamente, a empresa que produziu aquele programa está autorizada a ter acesso a certas informações pessoais que são colocadas nos perfis pelos próprios usuários, como nome, cidade, e-mail, fotos, rede de amigos, etc. O que há nesse novo painel é a possibilidade de gerenciar quais informações estarão realmente disponíveis a esses aplicativos e de saber com que frequência esses dados são utilizados pelo app.