O Facebook estreou neste domingo, 5, sua nova interface de exibição de perfil dos usuários. Agora, as informações principais sobre o usuário — como o nome, cidade em que reside, idiomas que fala e as fotos em que foi recentemente marcado — ficam no topo da página. Abaixo, vêm os botões de compartilhamento de link, texto, foto e vídeos, como anunciado no blog da rede social.

A timeline de atualizações do usuário vem em seguida. Os amigos ganharam fotos maiores e continuam na mesma parte da tela, do lado esquerdo. Os botões de ‘cutucar’ e ‘enviar mensagem’ ganharam destaque do lado direito, no topo da tela.

As mudanças foram anunciadas pelo próprio CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em uma entrevista no programa de televisão 60 Minutes, que foi ao ar na noite deste domingo nos Estados Unidos.

Zuckerberg, de 26 anos, falou sobre o novo layout dos perfis, sobre os hábitos de trabalho do Facebook de ficar acordado toda a madrugada mexendo no código de programação, e sobre o filme A Rede Social.

“Eu acho que eles acertaram na escolha das camisetas que o meu personagem veste. Acho até que aquelas camisetas do filme são minhas”, disse Zuckerberg à apresentadora Lesley Stahl na entrevista para o programa.

“Mas, quero dizer, algumas coisas muito básicas foram retratadas incorretamente no filme”, acrescentou. “Fizeram parecer que toda a minha motivação para criar o Facebook era para encontrar garotas, certo? E eles deixaram de lado que eu já estava com a minha namorada antes de começar o Facebook.”

Perguntado sobre a entrada do Facebook na bolsa de valores, Zuckerberg disse: “Você sabe, talvez.” “Muitas pessoas que pensam em criar startups ou empresas acham que vão acabar por vendê-las ou por abrir seu capital em algum momento”, ele disse. “É como se você chegasse ao topo ao colocá-la na bolsa. E isso não é o jeito que eu vejo.”

No Facebook, mesmo as menores mudanças para os usuários causam protestos. Para tentar evitar isso, o Facebook vai adotar as mudanças sem pressa, deixando os usuários optarem — por enquanto — se querem usar o novo perfil ou o antigo. Todos usuários devem receber a atualização até o início de 2011, segundo a empresa.

O Facebook criou uma página especial para explicar as mudanças no perfil. Para acessá-la, clique aqui. Abaixo, o vídeo que apresenta as novidades.

