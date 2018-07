Com documento, rede social terá permissão de usuários para usar informações em campanhas de anunciantes

SÃO PAULO – O Facebook propôs nesta quinta-feira, 29, uma atualização na política de uso comercial de dados de usuários. A empresa informou que as mudanças foram feitas para atender um acordo judicial em um caso que a rede social é acusada de usar informações dos usuários nos anúncios sem o consentimento deles. A alteração está aberta a discussões e comentários dos usuários pelos próximos sete dias. Depois disso, a rede social decidirá como vai aplicar o novo documento.

Para o Facebook, a mudança no texto poderá facilitar o entendimento de como a empresa utiliza as informações dos usuários. A rede social publicou um documento (PDF) com as principais alterações na sua política de “Direitos e Responsabilidades”. Um dos novos trechos, em relação ao uso comercial dos dados, explica que ao aceitar os termos de condições, o usuário do Facebook “nos dá permissão para usar seu nome, sua foto do perfil, conteúdo e informação em conexão com conteúdo comercial, patrocinado ou relacionados (como as marcas que você gosta) servidos ou ressaltados por nós.”

O texto continua: “Isso significa, por exemplo, que você permite que uma empresa ou outra entidade nos pague para mostrar seu nome e/ou sua foto de perfil com o seu conteúdo ou informação, sem qualquer compensação a você. Se você selecionou uma audiência específica para seu conteúdo ou informação, nós respeitamos a sua escolha quando as usamos. Se você tem menos de dezoito anos ou menos de outra idade que representa maioridade, você indica que pelo menos um de seus pais ou responsáveis legais também concordaram com os termos desta seção (e com o uso do seu nome, foto de perfil, conteúdo e informação) em seu nome.”

Foi exatamente o uso de foto e dados de usuários nas campanhas “Histórias Patrocinadas” que levou à ação coletiva contra o Facebook nos Estados Unidos. A acusação argumentava que a rede social não tinha permissão dos usuários para utilizar as informações em peças publicitárias de outros anunciantes. Na segunda-feira, 26, a Justiça norte-americana aceitou o acordo judicial feito entre as partes, exigindo o pagamento de US$ 20 milhões como compensação por parte do Facebook.

Com a nova política proposta pela rede social, o Facebook poderá utilizar os dados normalmente, já que terá a permissão dos usuários. O uso de informações de menores de idade — principal crítica da acusação contra o Facebook na ação — também será permitido, indicando que os pais ou responsáveis legais deram permissão à rede social quando o adolescente aceitou os termos.

“Como parte dessa proposta de atualização, revisamos nossa explicação sobre como os itens como seu nome, sua foto do perfil e conteúdo podem ser usados em conexão com seus anúncios ou conteúdo comercial para ficar claro que você está dando permissão ao Facebook para esse uso quando usar nossos serviços”, disse em comunicado Erin Egan, diretor executivo de privacidade do Facebook.

Reconhecimento de rosto. Já na revisão do documento sobre a “Política de Uso de Dados”, o Facebook indicou que usará as fotos dos perfis dos usuários para melhorar a ferramenta de reconhecimento de rostos. Com isso, a rede social consegue sugerir, com mais precisão, as marcações de pessoas em fotos publicadas por amigos.

Dizem os novos termos: ”Podemos sugerir que um amigo seu marque você em uma fotografia ao escanear e comparar as fotos dos seus amigos com informações quer reunimos das fotos do seu perfil e de outras fotos em que você foi marcado. Você pode controlar quando sugerimos a outro usuário para marcar você em uma foto usando as configurações ‘Timeline e marcações’”. (Veja as modificações neste documento em PDF)

O Facebook também indicou que usa diversos tipos de informações para mostrar “anúncios que são mais relevantes para você”. Entre os dados, estão informações indicadas pelo usuário no registro da conta ou na linha do tempo, conteúdo compartilhado e atividades realizadas no Facebook (posts curtidos, interações com anúncios, parceiros e aplicativos), palavras-chave publicadas nos seus posts e “coisas que deduzimos do seu uso do Facebook”.

