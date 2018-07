Após usuários abrirem processo contra o Facebook, a empresa decidiu fazer doação para caridade e alterar serviço

OAKLAND – O Facebook concordou em permitir aos usuários um maior controle sobre como suas informações pessoais são utilizadas no recurso de publicidade “histórias patrocinadas”, como parte de um acordo para resolver um litígio contra a rede social.

—-

A potencial perda de receita no resultado do Facebook em decorrência das mudanças é equivalente a cerca de US$ 103 milhões, na opinião do economista contratado pelos demandantes.

Uma “história patrocinada” é uma publicidade que aparece na página de um membro do Facebook e geralmente consiste de outro nome de amigo, foto do perfil e uma afirmativa de que a pessoa “curte” o anunciante.

Cinco usuários do Facebook arquivaram um processo contra a rede social, dizendo que ela violou a lei da Califórnia, divulgando os “curtir” dos usuários de alguns anunciantes sem pagá-los ou dar-lhes uma maneira de optar por não participar.

Sob os termos do acordo arquivado nesta quinta-feira, os usuários do Facebook poderão controlar o conteúdo que pode ser usado nas “histórias patrocinadas”. O Facebook concordou em manter estas mudanças e outras novas divulgações por pelo menos dois anos, de acordo com documentos judiciais.

Um representante do Facebook se recusou a comentar e um advogado dos demandantes não pode ser encontrado imediatamente.