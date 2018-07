Novo mecanismo terá fotos em HD sendo exibidas em padrão, além de recurso de ver galeria de imagens em tela cheia

SÃO PAULO – O Facebook vai melhorar seu sistema de fotos. Agora, fotos em HD passam a ser exibidas como padrão e a visualização das galerias poderá ser feita em tela cheia, aumentando a imagem original em até quatro vezes, diz a empresa em nota.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Desde 2010, a rede social passou a aceitar fotos em alta definição, com resolução de até 2048×2048 pixels, mas só agora tornou padrão a visualização nesse formato. O upgrade complementa uma mudança feita no início de fevereiro, que abria a foto sobre uma tela preta estourada na tela, com a caixa de informações, legenda e comentários em uma barra lateral à direita.

Em janeiro de 2011, um engenheiro responsável pelo gerenciamento de fotos da rede social, disse que, na época, eram postadas cerca de 200 milhões de fotos por dia no Facebook. Se essa conta for feita levando-se em consideração fotos de 2 MB cada (caso todos usuários queiram fazer upload de suas fotos na maior resolução), deduz-se que o Facebook deve ter preparado seus servidores para aguentar a nova massa de arquivos trafegando na rede.

A previsão do Facebook é que o novo sistema esteja disponível para todos os usuários a partir desta quinta-feira, 22.

Veja como deve ficar a visualização em tela cheia

—-

Leia mais:

• Facebook libera Timeline para páginas