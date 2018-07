SÃO PAULO – O Facebook, que concluiu a aquisição do serviço de mensagens móveis WhatsApp na segunda-feira, 6, não tem planos no curto prazo para gerar dinheiro com o serviço, disse o presidente-executivo da empresa, Mark Zuckerberg, nesta quinta-feira.

Zuckerberg, que está visitando a Índia para participar de um evento para impulsionar o uso da Internet, não deu detalhes.

O preço final da compra do WhatsApp pelo Facebook cresceu em mais US$ 3 bilhões , para cerca de US$ 22 bilhões, devido ao valor mais alto das ações do Facebook nos últimos meses.

O WhatsApp funciona em diferentes tipos de telefones, em qualquer país e não tem anúncios. O aplicativo cobra apenas uma assinatura anual de R$ 2,37 depois do primeiro ano de uso.