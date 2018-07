O Facebook está assumindo controle total sobre os anúncios publicados na maior rede social do mundo, dando fim a um acordo de exclusividade que permitia que a Microsoft gerenciasse parte desse setor. A Microsoft continua como provedora exclusiva de busca no serviço e segue vendendo anúncios baseados em buscas no site, ao menos até 2011, quando o acordo deve expirar. Nem Facebook nem Microsoft dizem se o contrato será renegociado.

A Microsoft também afirmou que vai integrar totalmente a ferramenta de busca Bing ao Facebook. Hoje ela é integrada ao site nos EUA. A ideia é que vá para o mundo todo.

Segundo o Facebook, os anúncios dispostos no site têm aspectos interativos e podem ser adequados ao perfil de cada usuário, sendo melhores para serviços de rede social do que para os banners standart da Microsoft, que já não são mais exibidos em alguns países e deve ser totalmente eliminado em até 30 dias.

Na quinta (4), o Facebook anunciou que espera atingir atingiu 400 milhões de usuários ativos. Foram 50 mil novos usuários desde dezembro.

Além disso, o site também passará novas por mudanças no desenho.