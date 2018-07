Aqueles que passam mais tempo que a média atualizando e acompanhando seu perfil no Facebook são os mais propensos a ser narcisistas, afirma um estudo feito pela Universidade de York, no Canadá.

A maior rede social do mundo cria o ambiente perfeito para os narcisistas controlarem como eles serão vistos por seus amigos e pelas pessoas que eles gostariam de conhecer pela rede. Nela, é possível estabelecer um grande número de amizades de pouco valor sem ter que estabelecer um relacionamento real, diz a pesquisa.

—-

Soraya Mehdizadeh, responsável pelo estudo, perguntou a 100 estudantes com idade entre 18 e 25 anos sobre como eles usam o Facebook. Depois, todos passaram por testes para determinar seu nível de narcisismo, definido como “um padrão profundo de grandiosidade, necessidade de admiração e um exagerado senso de importância própria” e relacionado à baixa auto-estima.

Os que mais pontuaram no teste de narcisismo também eram os que mais checavam suas páginas na rede social durante o dia. A mesma relação de proporcionalidade foi verificada para os casos de baixa auto-estima.

O estudo, publicado no jornal científico Cyberpsychology, Behaviour And Social Networking, também averiguou diferenças de comportamento entre homens e mulheres. Eles se mostraram mais interessados em atualizações por escrito no seu perfil, enquanto elas deram mais valor àquelas em que imagens acompanham o post. O mesmo padrão vale para como homens e mulheres se apresentam na rede: eles escolhem cuidadosamente o que irão escrever no perfil e elas selecionam as fotos com maior cuidado.

Ao Daily Mail, Soraya afirmou saber que os resultados de sua pesquisa nem sempre são bem recebidos. Ela diz acreditar que “as pessoas ficam um pouco na defensiva sobre isso. Elas dizem ‘eu não uso meu Facebook por essa razão’, porque é rótulo que você não quer ver aplicado a você”.