Depois de anunciar ferramentas que prometem espalhar o Facebook por toda a rede, a empresa de Zuckerberg também quer espalhar o botão gostar pelas vitrines do comércio californiano. Google, Foursquare e Yelp já possuem projetos parecidos.

O Museum of Making Music, de Carlsbad, Califórnia, recebeu, junto com uma carta da empresa, um adesivo com o símbolo de “gostar” do Facebook para colar em um local visível ao público. O adesivo divulga o a página de fãs do museu e lança um novo serviço: gostar de uma página mandando um mensagem SMS para o número indicado no adesivo.

A ação de marketing pretende chamar os visitantes do comércio local para a rede social e promete aumentar em mais de 20% o acesso às páginas das empresas que participarem do projeto. Elas também receberão US$25 em créditos de publicidade no site – uma forma que o Facebook de incentivá-las a terem propagandas pagas no site e não só a página de relacionamento, que é gratuita.