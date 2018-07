O site de redes sociais Facebook afirmou no domingo que está se inserindo cada vez mais no setor de celulares, mas negou que esteja planejando seu próprio telefone móvel. O site possui mais de 500 milhões de usuários no mundo e a empresa já tem aplicativos para diversos aparelhos que fazem conexão com sua rede.

Mas Jaime Schopflin, porta-voz do Facebook, disse que a empresa “não está desenvolvendo um celular”. Os atuais projetos do Facebook incluem “maior integração com alguns fabricantes”, complementou.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Nossa visão é de que todas as experiências seriam melhores se fossem sociais, dessa forma, integrar as plataformas existentes e sistemas operacionais é uma boa forma de permitir isso”, disse a Schopflin em comunicado.

No domingo o site TechCrunch.com disse que uma fonte com conhecimento do projeto revelou que o Facebook está secretamente criando software para um celular e trabalhando com outras empresas para a montagem do hardware.

Em maio, o Facebook lançou uma versão reduzida de seu site para celulares com conexões de Internet limitadas.

// Alex Dobuzinskis (REUTERS)