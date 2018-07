O Facebook não tem planos de lançar smartphones com sua marca em parceria com a fabricante taiwanesa HTC, afirmou a empresa esta quinta-feira, 27, após rumores de que ela lançaria um aparelho oficial no mês que vem.

“Esse é só mais um exemplo de uma fabricante que usou nossas APIs abertas e as integrou a seu hardware de uma forma interessante”, afirmou Dan Rose, chefe de desenvolvimento corporativo do Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O jornal financeiro londrino City A.M. havia anunciado que a HTC revelaria dois novos aparelhos com a marca do Facebook no Mobile World Congress, evento que acontecerá no próximo mês em Barcelona, Espanha. A história teve grande repercussão em outros veículos da mídia.

“Os boatos de que haverá algo de especial nesse aparelho da HTC foram muito exagerados”, disse Rose a jornalistas em um evento da empresa em Londres. Ao ser questionado se o aparelho iria ter a marca do Facebook, ele respondeu: “Não”.

Os aparelhos móveis estão direcionando cada vez mais tráfico para o site do Facebook. A empresa afirma que 250 milhões de usuários acessam a rede social por dispositivos móveis ao mês.

A HTC foi a fabricante do primeiro aparelho com a marca do Google, o Nexus One.

/ REUTERS