SÃO PAULO – Depois de investir US$ 1 bilhão na compra do aplicativo Instagram, o Facebook está perto de fazer uma nova aquisição bilionária. Segundo o diário de negócios ‘Calcalist’, a rede social está em negociações avançadas para a compra do aplicativo israelense de navegação por satélite Waze por um valor entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão.

O Waze foi eleito o aplicativo do ano pela Apple em 2012. O sistema cruza GPS com rede social e sugere a melhor rota ao usuário com base na situação atual do trânsito, informada em tempo real por seus mais de 30 milhões de usuários pelo mundo.

Alertas podem ser enviados sobre engarrafamentos, radares, acidentes, postos policiais e obras. Além de integração com Facebook e Foursquare, o Waze também permite contato direto com outros usuários

As conversas com o Facebook teriam começado há seis meses e, segundo o TechCrunch, fontes próximas às duas empresas confirmaram as negociações e os valores em pauta. O acordo só não teria sido fechado ainda porque ambos os lados não tomaram uma decisão se o escritório do Waze será mantido em Israel ou levado para os Estados Unidos.

Procurada pelo Link, a assessoria do Waze afirmou que são apenas rumores e que não vai comentar o assunto. O Facebook também disse que não vai se pronunciar. A aquisição do Waze pela rede social, porém, faz bastante sentido, uma vez que o Facebook aumentou o seu investimento no mercado mobile com a lançamento do Facebook Home, para Android, e hoje possui 751 milhões de usuários em plataformas móveis.

Em 2012, o Waze triplicou sua base de usuários para 45 milhões e em março recebeu 1,5 milhão de downloads. Essa não é a primeira vez que uma empresa tenta comprar o aplicativo, que já foi sondado também pela Apple.

Se os rumores forem confirmados, a Waze será a terceira empresa israelense adquirida pelo Facebook. A rede social comprou a Snaptu em 2011 por US$ 70 milhões, e o Face.com, em 2012, por US$ 60 milhões.

