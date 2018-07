Acessar redes sociais no celular é um recurso cada vez mais popular, pelo menos no Facebook, que tem aprimorado seus sites mobile e aplicativos para telefones. A empresa anunciou que mais de 100 milhões de usuários já utilizam a rede social do celular. São cerca de um quarto do total de usuários ativos (400 milhões).

O número cresceu bastante nos últimos meses. Em setembro o Facebook tinha 65 milhões de usuários móveis, quando o total de membros era de 300 milhões.

Durante o intervalo o Facebook aprimorou seus sites mobile http://m.facebook.com e http://touch.facebook.com (usado para celulares de tela de toque, como o iPhone e o Nexus One). Há versões em 70 idiomas e os sites podem ser acessados de qualquer celular.

Ainda há outras formas de usar o Facebook no celular. Uma delas é por SMS em que mensagens de texto são usadas para atualizar o status e enviar recados. O serviço está disponível em 32 países. O Brasil, por enquanto, não está na lista. Os aplicativos também cresceram e hoje já estão disponíveis para Android, BlackBerry, iPhone, Nokia e Samsung.