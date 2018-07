A partir de hoje, as atualizações no Facebook feitas por organizações, pessoas públicas e celebridades estarão disponíveis nos resultados das buscas em tempo real do Google, segundo um tweet da própria empresa. Isso significa ter acesso às informações de aproximadamente três milhões de páginas da rede social pelo buscador.

Não é nada perto do volume de informação produzido pelos mais de 400 milhões de usuários do Facebook que o Bing, buscador da Microsoft, pretende indexar às suas pesquisas. Ele fechou uma parceria com a rede social e terá as atualizações definidas como públicas disponíveis em sua busca.

O Google, que está buscando expandir a busca em tempo real, já traz informações postadas no Twitter e no MySpace – e, agora, no Buzz – desde dezembro e pretende incluir FriendFeed, Jaiku e Indenti.ca nas pesquisas.